Жителям российского региона запретили ездить на дачи

Жителям Ростовской области запретили ездить на дачи во время режима самоизоляции. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Начальник управления информационной политики региона Сергей Тюрин заявил, что выезд на дачные участки не прописан в постановлении, регламентирующем правила передвижения во время карантина. «Такие передвижения в настоящий момент должны быть запрещены для граждан. Это мера временная, чтобы не допустить распространение коронавируса», — подчеркнул Тюрин. Он отметил, что ростовчане должны находиться на изоляции по месту прописки, иначе их оштрафуют.
Ранее, в марте, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша призвал дачников, которые приезжают из Москвы, оставаться на своих местах и не покидать пределы участков. «Если есть дача, люди, конечно, могут приехать. Но это не касается развлечения или какого-то праздного времяпрепровождения», — отметил чиновник.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения