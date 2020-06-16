Теплоход с медиками посетит труднодоступные российские поселения

Теплоход «Здоровье» с медработниками посетит труднодоступные населенные пункты Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

За первую неделю работы теплоход обследовал уже половину поселений Ульчского района, успел зайти и в Амурский район. На его борту работают 19 медиков, среди которых нефролог, офтальмолог, лор, терапевт, ревматолог, хирург, фтизиатр и психиатр-нарколог. «С этого года мы добавили в команду эндокринолога и аллерголога-иммунолога. На борту можно сделать электрокардиограмму, УЗИ, обследовать зрение, а также сдать основные анализы», — рассказала главный врач Территориального клинико-диагностического центра в Комсомольске-на-Амуре Ольга Панкова.

Она добавила, что из-за пандемии коронавируса все специалисты работают в масках, перчатках и одноразовых халатах. Своей очереди на прием пациенты дожидаются на улице с соблюдением дистанции.

Уточняется, что теплоход посетит 32 населенных пункта. Последними медосмотр пройдут жители села Бельго в Комсомольском районе.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. Проект также направлен на изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. В общей сложности на нацпроект выделят более 1,7 триллиона рублей.

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