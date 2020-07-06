В России создали комплекс для восстановления речи после операций

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с НИИ онкологии Томского НИМЦ при грантовой поддержке Российского научного фонда создали программный комплекс по восстановлению речи онкологических больных, перенесших операцию на полости рта и ротоглотке. Об этом сообщается на сайте ТУСУР.

В учреждении пояснили, что разработанная методика восстановления речи с использованием технических методов и математического моделирования поможет уменьшить срок реабилитации за счет самостоятельных тренировок, повысить эффективность реабилитации, улучшить социальную адаптацию и качество жизни.

«Для успешной речевой реабилитации требуется объективная количественная оценка качества речи больного в процессе восстановительного периода. Она позволяет выявить проблемные фонемы и оценить качество проводимых тренировок при работе над ними», — добавили в университете.

Курс реабилитации с использованием программного комплекса прошли более 20 пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ.

По инициативе президента Владимира Путина в России реализуется нацпроект «Наука». Всего на него планируется направить более 625 миллиардов рублей. Проект, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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