Российский регион направит миллионы рублей на научные проекты

Власти Нижегородской области направят 144 миллиона рублей на развитие проектов научно-образовательного центра (НОЦ), который создается в регионе в рамках нацпроекта «Наука». Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводятся на сайте правительства региона.

Как уточнил Никитин, распоряжение о выделении грантов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Выделенные средства, в частности, пойдут на создание инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина», внедрение новых образовательных форматов через программы центра развития компетенций НОЦ, а также на поддержку сервисов для участников и партнеров центра.

«Количество проектов, над которыми работает наше научное сообщество, увеличилось с 65 до более чем 160 и продолжает постоянно расти. Это позволяет проводить качественный отбор реализуемых наиболее перспективных проектов, оказать поддержку для их продвижения на мировой уровень», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что за год своего существования НОЦ в Нижегородской области вырос в три раза и доказал свою эффективность. По словам Никитина, на данный момент участниками центра стали уже 29 организаций, при этом еще 20 организаций являются его партнерами.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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