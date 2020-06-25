В России захотели создать больше научных центров мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука». С таким предложением выступил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает ТАСС.

Академик напомнил, что на данный момент в стране уже создано три центра геномных исследований и четыре международных математических центра. Всего же нацпроект предполагает создание 16 таких центров до 2024 года.

«Центров мирового уровня в стране могло бы быть и больше. И нам нужно планировать обращение в правительство РФ с тем, чтобы увеличить число центров. Наук разных очень много», — пояснил Сергеев.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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