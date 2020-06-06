Путин поручил геномным центрам разрабатывать вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить программы развития геномных центров страны. В них должны будут включить создание лекарств для профилактики коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Помимо этого, центры геномных исследований должны будут заниматься разработкой вакцин от COVID-19.

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

В России за последние сутки выявлено 8726 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 449 834 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 212 тысяч человек, 5528 пациентов умерли.

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