Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы по генетике. Они будут предназначены для школьников, передает РИА Новости.

Правительство должно будет составить программы для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Путин также призвал разработать программы, по которым педагогические работники смогут повысить квалификацию в этой области.

4 июня губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова попросила Путина помочь с созданием геномного центра в регионе. Как уточнила губернатор, к работе в центре планируется привлечь более 200 специалистов: генетиков, биохимиков и биоинформатиков.

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!