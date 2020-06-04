Путин поручил оперативно помочь российскому региону в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал оперативно помочь Забайкалью в борьбе с коронавирусом и поручил Минобороны развернуть в регионе госпиталь. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 июня.

Глава государства также отметил, что в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизируется и улучшается, но необходимо тщательно отслеживать эпидемиологическую обстановку.

27 мая Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить в регионы со сложной эпидемиологической ситуацией бригады московских врачей. Он отметил, что у столичных специалистов есть опыт борьбы с COVID-19. Среди субъектов РФ, которым требуется поддержка, президент особо выделил Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкалье.

С начала пандемии в Забайкалье подтвержден 1321 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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