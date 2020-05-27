Путин поручил направить врачей из Москвы в регионы для борьбы с COVID-19

Президент Владимир Путин поручил столичному мэру Сергею Собянину отправить в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой бригады московских врачей. Об этом он заявил в ходе рабочей встрече, прямую трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Просил бы московских коллег сделать это как можно быстрее», — сказал глава государства.

Он отметил, что в Москве есть опыт борьбы с COVID-19, столичная система здравоохранения накопила «серьезный запас прочности», поэтому надо поддержать другие субъекты. Среди таких Путин особо выделил Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкалье. По словам президента, также в ближайшие дни следует рассмотреть возможность отправить часть медиков во Владимирскую и Псковскую области.

Владимир Путин добавил, что в Москве сформировались резервы медицинского оборудования и лекарств, и часть из них тоже надо передать регионам.

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