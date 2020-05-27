Кремль прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве к 24 июня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве к 24 июня, в день проведения парада Победы. Его цитирует РИА Новости в среду, 27 мая.

«Исходим из того, что за месяц ситуация поменяется и будут соответствующие коррективы», — сказал он.

26 мая президент Владимир Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы на Красной площади в Москве и в других городах России и поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к мероприятию.

После этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что среду, 24 июня, планируют сделать выходным днем.

Планы приехать на праздничные мероприятия в российскую столицу уже подтвердили президенты Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Молдавии.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

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