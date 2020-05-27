Лидеры Абхазии и Южной Осетии приедут на парад Победы в Москву 24 июня

Президент Абхазии Аслан Бжания приедет на парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москву 24 июня. Об этом сообщили в его пресс-службе, передает ТАСС в среду, 27 мая.

Ранее пресс-секретарь лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова сообщила, что он также принял приглашение президента России Владимира Путина посетить парад.

Планы приехать на праздничные мероприятия в Москву также подтвердили президенты Казахстана и Молдавии.

О том, что парад, перенесенный из-за пандемии коронавируса, состоится 24 июня, ранее сообщил Путин. «Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отметил глава государства.

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