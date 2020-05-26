Первый иностранный президент принял приглашение Путина на парад Победы 24 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«С благодарностью принял приглашение», — написал Токаев, рассказав, что получил его во время телефонного разговора с Путиным, который состоялся во вторник, 26 мая.

Главы государств обсудили борьбу с пандемией коронавируса и вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы на Красной площади в Москве и в других городах России и поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку. Кроме того, президент России предложил провести шествие Бессмертного полка 26 июля.

Изначально парад планировалось по традиции провести 9 мая, однако власти отказались от этих планов из-за пандемии коронавируса. Вместо обычных парадов в российских городах прошли авиационные. Помимо этого, состоялись несколько дистанционных и онлайн-акций, также были проведены традиционные для Дня Победы салюты.

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