Россияне высказали отношение ко дню Победы

Большинство россиян (62 процента) выразили мнение, что праздничные мероприятия на 9 Мая приводят к проявлению чувства душевного подъема и ощущению единения народа. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о восприятии граждан прошедшего Дня Победы.

Лишь 32 процента жителей страны не согласны с этим утверждением. В юбилей Победы россияне принимали участие в различных акциях. В этом году они проводились дистанционно — вынужденная мера, принятая для борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на это, многие поддержали такой формат мероприятий.

69 процентов россиян высказались за поздравление ветеранов во дворах домов (10 процентов опрошенных приняли в такой акции участие), 62 процента респондентов порекомендовали бы проводить в регулярном формате акцию «Мечты победителей», столько же хотели дальше видеть акцию «Окна Победы». Такие акции как «Свет Победы», «Флаги Победы», а также всенародное исполнение песни «День Победы» нужно проводить и в следующем году по мнению 61 процента россиян.

Кроме того, после опроса выяснилось, что каждый второй россиянин или член его семьи принимал участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы — 51 процент опрошенных. О том, что в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы принимали участие не только россияне, но и представители других стран, слышали 67 процентов россиян. Абсолютное большинство граждан России отнеслись к этому положительно — 90 процентов.

9 мая в России прошло несколько дистанционных акций, в рамках которых граждане вспоминали героев войны, своих воевавших родственников и благодарили ветеранов. Так, жители страны выходили на балконы и пели песню «День Победы», а также участвовали в онлайн-шествии «Бессмертного полка». В ряде российских городов прогремел праздничный салют.

Главная акция — парад Победы на Красной площади в Москве — из-за распространения коронавируса была перенесена. Президент России Владимир Путин заявлял, что перенесенные мероприятия обязательно состоятся.

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