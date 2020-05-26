Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет 26 июля. Такую дату назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Предлагаю провести марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но после другого — на месяц позже», — сказал Путин и напомнил, что 26 июля в стране празднуется День военно-морского флота.

По словам главы государства, сейчас обеспечить социальную дистанцию невозможно. Кроме того, Путин подчеркнул, что необходимо внимательно оценивать риски. «Если будут угрозы, перенесем "Бессмертный полк" еще на месяц после 26 июля», — сообщил президент.

Путин также объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня.

Жители столицы 9 Мая увидели только воздушную часть парада — парад Победы на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» было решено отложить из-за распространения коронавируса.

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