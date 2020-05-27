Онищенко оценил опасность парада Победы для ветеранов

Улучшение ситуации с распространением коронавируса, а также предсказываемая синоптиками жаркая погода позволяют не беспокоиться за эпидемическую обстановку на военном параде в Москве 24 июня. Опасность для ветеранов оценил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 27 мая.

Приглашенных на мероприятие ветеранов парламентарий предложил «взять под медицинское наблюдение, изолировать».

«Эту специальную трибуну для ветеранов можно будет наполнить под медицинским наблюдением, а также обеспечить доставку ветеранов от дома и потом доставить домой», — считает Онищенко.

По его мнению, соблюдение социальной дистанции при рассадке гостей во время парада не требуется. «Если надо будет, маски наденут», — сказал депутат.

Комментируя возможную опасность для первых лиц государств, которые приедут в Москву, Онищенко выразил мнение, что к моменту проведения парада должен быть уже низкий уровень заболеваемости COVID–19.

26 мая президент Владимир Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы на Красной площади в Москве и в других городах России и поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку. К настоящему моменту известно, что приглашение посетить мероприятие принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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