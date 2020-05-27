Раскрыты подробности отправки московских медиков в российские регионы

Первые бригады московских медиков по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будут отправлены 27 мая в Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. Подробности помощи российским регионам раскрыла заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство городских новостей «Москва».

Ракова напомнила, что московские власти с самого начала пандемии коронавирусной инфекции оказывают помощь российским регионам. В частности, делятся опытом, проводят видеоконференции и вебинары по успешным методикам. «Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов», — сказала она.

В состав вошли мультидисциплинарные бригады — высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с COVID-19. Это пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой бригады — врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса, уточнила Ракова. Старшими врачами бригад станут медики из московских перепрофилированных стационаров — НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Виноградова и ГКБ имени Ворохобова, госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ имени Ерамишанцева и больницы города Московский.

Все медики возьмут с собой запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир.

Ранее президент Владимир Путин поручил столичному мэру Сергею Собянину отправить в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой бригады московских врачей. Он отметил, что в Москве есть опыт борьбы с COVID-19, столичная система здравоохранения накопила «серьезный запас прочности», поэтому надо поддержать другие субъекты. Среди таких Путин особо выделил Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкалье. По словам президента, также в ближайшие дни следует рассмотреть возможность отправить часть медиков во Владимирскую и Псковскую области.

За последние сутки в России выявили 8338 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых инфицированных в Москве (2140), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (387). Скончался 161 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 11 079 пациентов. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч.