Российский регион попросил Путина помочь с созданием геномного центра

Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова попросила президента России Владимира Путина помочь с созданием геномного центра в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Комаровой, создать геномный центр планируется в Сургуте при поддержке Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Как уточнила губернатор, к работе в центре планируется привлечь более 200 специалистов: генетиков, биохимиков и биоинформатиков. При этом одним из приоритетных направлений его деятельности станет изучение генетических основ здоровья коренных малочисленных народов Севера.

Глава государства в свою очередь поддержал идею Комаровой, отметив, что предложение необходимо проработать с Минобрнауки.

В мае Путин призвал российские компании вложиться в геномные центры мирового уровня, которые планируется создать в стране в рамках нацпроекта «Наука». «Я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму, что называется, к ключевым направлениям развития, используя свои финансовые ресурсы», — заявил он.

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!