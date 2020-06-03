Российские регионы массово захотели обзавестись научными центрами мирового уровня (НЦМУ) в рамках нацпроекта «Наука». На конкурс Минобрнауки, победители которого получат финансирование на создание и развитие таких центров поступило 58 заявок от научных организаций и вузов, следует из протоколов, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно документам, всего на конкурс поступили заявки по семи направлениям научно-технологического развития (НТР) России. Так, заявки получены по направлению «Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения» (21 заявка), «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное рациональное использование недр и биоресурсов» (4 заявки), «Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения» (9 заявок), «Высокопродуктивное и экологически чистое агро- аквахозяйство, создание безопасных, качественных и функциональных продуктов питания» (5 заявок), «Технологии обеспечения национальной безопасности (противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества и экономики)» (6 заявок).

Еще семь заявок поступили по направлению «Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, исследование и эффективное освоение геосферы Земли и окружающей Вселенной (космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики)» и шесть — по направлению «Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы».

Как отмечается, всего на создание и развитие центров в 2020 году будет выделено до 2,3 миллиарда рублей.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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