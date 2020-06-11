В России пересмотрят планы по развитию научно-образовательных центров

Министерство науки и высшего образования скорректировало концепцию развития научно-образовательных центров (НОЦ), которые планируется создать в России в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил министр, новая концепция обсуждалась вместе с представителями Минэкономики и экспертным сообществом. При этом она не будет радикально отличаться от первоначальной версии, подчеркнул Фальков.

«Мы, скорее, провели работу над ошибками, послушали коллег и более сфокусировано определили по трем векторам, что собой представляет НОЦ, что это должно быть, на какие вопросы надо ответить, чтобы некое партнерство можно было назвать НОЦ, с одной стороны, а с другой — чтобы этот НОЦ был успешным», — пояснил глава Минобрнауки.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!