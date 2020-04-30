В Сибири займутся агротехнологиями

Власти Новосибирской области планируют создать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ), специалисты которого займутся развитием агротехнологий. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Как пояснил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, уже определены десять приоритетных направлений работы будущего центра — от генной инженерии, клеточных технологий и технологий ускоренной селекции до создания новых приборов, машин и механизмов в АПК. При этом о своем желании присоединиться к НОЦ уже заявили более 25 организаций, в том числе ведущие вузы региона, шесть научных институтов СО РАН и различные агропредприятия.

В настоящее время новосибирские власти готовятся подать заявку на участие в федеральном конкурсе на создание данного НОЦ.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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