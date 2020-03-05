Крым захотели превратить в полигон новых технологий

Создание научно-образовательного центра (НОЦ) в Крыму станет импульсом для общего развития региона и его технологического развития по ключевым направлениям. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Только научные открытия могут дать возможность как можно быстрее внедрить новые технологии в жизнь и сделать себестоимость продукции ниже», — процитировали там слова Аксенова.

В свою очередь исполняющий обязанности Крымского федерального университета Андрей Фалалеев заявил, что Крым следует превратить в полигон для апробации новых технологий, разрабатываемых участниками НОЦ. «Университеты и научные организации обеспечивают разработку новых технологий, которые необходимо обкатывать на "полигонах", созданных в регионе. Таким образом, региональная власть берет на себя "длинные" риски инвестирования, а индустриальный партнер сможет с большей уверенностью приступить к массовому производству», — пояснил он.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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