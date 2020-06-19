Для работы сибирского синхотрона понадобится 400 специалистов

Более 400 специалистов понадобится для работы Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Будкера.

В первую очередь, для работы синхотрона необходимы физики и специалисты инженерно-технического профиля. Их подготовят в Новосибирском государственном техническом и Новосибирском государственном университетах.

«Центру потребуется около 150 специалистов, работающих на экспериментальных станциях синхотронного излучения, и занимающихся разработкой новых, а также работающих в лабораторном корпусе; примерно 120 физиков и инженеров, связанных с эксплуатацией ускорительного комплекса Центра, и порядка 80 специалистов инженерно-технологических служб, обслуживающих ускорительный комплекс», — уточнил заместитель директора, главный инженер Института ядерной физики Игорь Чуркин.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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