Российские ученые научились превращать отходы в топливо и лекарства

Российские химики из Уральского федерального университета научились перерабатывать отходы, превращая их в биотопливо и лекарственные вещества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ученые разработали технологию, которая базируется на использовании различных катализаторов на основе оксида алюминия и экологически безопасных ферментов. Предложенный ими метод позволяет, в частности, получать из целлюлозы спирт, который не содержит вредных примесей и может использоваться в медицинских целях, а из отходов, содержащих хитин, — лекарственное вещество глюкозамин, которое полезно для суставов.

При этом все применяемые для переработки вещества можно использовать много раз, что делает технологию экономичной. Кроме того, данный метод более экологичен. «Разработанные гетерогенные каталитические системы можно использовать и для переработки бытового мусора с содержанием органических примесей, это безопасно, в противоположность технологии сжигания», — пояснила одна из авторов технологии Дарья Тамбасова.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.