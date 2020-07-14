Российский ученый нашел новый способ добычи труднодоступной нефти

Аспирант кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Сергей Губанов нашел новый способ добычи трудноизвлекаемой нефти. Об этом сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты» в пресс-службе вуза.

Российский ученый предложил использовать технологию дуальной системы стволов, которая предполагает применение для прогрева пласта и разжижения нефти не пара, а специальных органических составов, которые при взаимодействии способны прогреть пласт до плюс 110-130 градусов. «Предложенная нами технология значительно ускорит процесс извлечения "трудной" нефти и снизит затраты на строительство традиционных скважин», — пояснил сам автор проекта.

При этом, по его словам, разработанный им метод не требует использования сложного оборудования, а также является более экологичным за счет применения органических составов.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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