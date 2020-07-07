Российские ученые предложили производить корм для животных по-новому

В Уральском федеральном университете (УрФУ) предложили новую технологию производства кормов для рыбы, птицы и крупного рогатого скота из отходов сельхозкультур и птицеводства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«По этой технологии микроорганизмы перерабатывают отходы растениеводства и птицеводства в обогащенный белком и пробиотиками рацион», — указано в сообщении.

Как отмечают российские ученые, новые корма усваиваются легче. Кроме того, животным понадобится меньше корма, так как он будет насыщен белком. По словам заместителя директора центра по работе с предприятиями УрФУ Александра Черепанова, сырьем для микроорганизмов может стать «что угодно».

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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