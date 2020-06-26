Российские ученые захотели больше денег на приборы

В Российской академии наук (РАН) захотели больше денег на обновление приборной базы научных организаций. Об этом сообщил президент академии Александр Сергеев, передает ТАСС.

По словам Сергеева, на данный момент в нацпроекте «Наука» на эти цели заложено около 90 миллиардов рублей. Однако, считает он, этих средств окажется недостаточно, чтобы обновить 50 процентов приборов, которые используют в работе российские ученые.

«Это явно недостаточно, нужно прикладывать усилия, чтобы искать дополнительные источники финансирования. Состояние приборной базы то, которое имеем — это устаревшее оборудование, это недостаточное количество оборудования», — пояснил президент РАН.

Он добавил, что в других странах, в частности, в США показатели фондовооруженности науки гораздо выше, чем в России. Так, американские ученые в области медицины оснащены лучше российских почти в четыре раза, в области физики — в 10 раз, в области сельского хозяйства — в сотни раз. «Понятно, что с таким приборным парком мы не сможем обеспечивать нашу страну новым технологическим заделом и быть интересными нашему реальному сектору», — отметил Сергеев.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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