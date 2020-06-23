Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус

Коронавирус можно выявлять с помощью анализа человеческого дыхания. Новую технологию массового тестирования предложили ученые Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), передает «Российская газета».

Отмечается, что воздух, который выдыхает человек, содержит около 750 летучих соединений. Проанализировав их, можно контролировать многие биохимические процессы в организме. Однако газоанализаторы, с помощью которых можно провести соответствующий тест, — это дорогое оборудование.

Как отметили в АНО Национальные приоритеты, аналогичный газоанализатор HealthMonitor разработали в Новосибирске. Уточняется, что он не уступает зарубежным аналогам.

Первичная диагностика будет проводиться с применением искусственного интеллекта. Руководитель межведомственной группы Сибирского отделения РАН по COVID-19 академик РАН Михаил Воевода попросил мэра Москвы Сергея Собянина разрешить начать тестирование в местах скопления людей.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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