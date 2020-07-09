Российские ученые создали детектор излучения элементарных частиц

Российские ученые из Томского государственного университета (ТГУ) создали детектор излучения элементарных частиц с высокой радиационной устойчивостью и эффективностью. Об этом в четверг, 9 июля, рассказала советник председателя Сибирского отделения РАН Ольга Дорохова, передает ТАСС.

По ее словам, разработка может использоваться при создании исследовательской установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Уточняется, что в ходе создания установки класса мегасайенс СКИФ планировалось задействовать детектор синхротронного излучения на основе кремниевой пластины, как это делается во всех синхротронных центрах мира. Этот детектор обладает радиационной стойкостью в 1000 раз ниже требуемой для проводимых испытаний на установке СКИФ, в связи с чем появилась необходимость в детекторе нового типа.

Кроме того, детекторы с радиационной стойкостью могут использоваться при создании роботизированных цифровых устройств и приборов для медицинского и промышленного применения.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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