В России вывели новый сорт пшеницы

В Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН вывели новый сорт озимой пшеницы с повышенной урожайностью для Волго-Вятского и Уральского регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«На разработку нового сорта ушло шесть лет работы ученых. По результатам хозяйственно-биологической оценки 2020 года данный сорт озимой пшеницы будет передан на государственное сортоиспытание», — отметили там.

Уточняется, что сорт «Даур» имеет повышенную зимостойкость и устойчивость к грибным болезням, что позволит получить гарантированный урожай.

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