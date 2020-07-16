Российские ученые научились выращивать деревья в 10 раз быстрее

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из СО РАН научились в десять раз быстрее выращивать хвойные деревья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

По словам российских ученых, они применили новую методику с использованием специальных ультрафиолетовых ламп и почвенных смесей, созданных на основе торфа. Также они организовали особую систему освещения и подпитки растений.

«Мы взяли семена с высоким коэффициентом всхожести из алтайского питомника, обработали их ультрафиолетовой эксилампой, ... выявили оптимальную продолжительность воздействия. Потом высадили семена в специальную торфосмесь. И через 22 дня они проросли, в обычных условиях на это нужно около полугода», — рассказал инженер отделения материаловедения ТПУ Сергей Полисадов.

Как пояснили в вузе, всего в ближайшее время таким образом планируют вырастить около 2 тысяч деревьев, которые к сентябрю доставят в Кузбасский ботанический сад, где их подготовят к использованию в программах по лесовосстановления. В дальнейшем данный метод ляжет в основу создания сити-фермы, где будут выращивать до 10 миллионов саженцев кедра и сосны для лесов Сибири.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.