Российские ученые определились с генпланом сибирского синхротрона

Российские ученые определились с генпланом Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института катализа СО РАН.

«Работа над генпланом размещения объектов ЦКП "СКИФ" завершена», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что соответствующий документ был подписан 20 июля директором Института катализа СО РАН Валерием Бухтияровым, гендиректором АО «ЦПТИ», которое выступает генеральным проектировщиком сибирского синхротрона, Михаилом Тарасовым, директором Института ядерной физики СО РАН Павлом Логачевым и главным инженером ИЯФ СО РАН Игорем Чуркиным.

Ранее в июле сообщалось, что специалисты приняли решение о расширении территории, выделенной под строительство мегасайенс-установки, за счет присоединения к ней еще одного земельного участка. В июне рабочая группа представила концепцию внешнего вида синхротрона.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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