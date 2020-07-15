Под сибирский синхротрон выделили больше места

Под Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука», выделили больше места. Об этом сообщил ТАСС директор Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Института катализа имени Борескова СО РАН» Валерий Бухтияров.

По его словам, специалисты уже завершили формирование генерального плана строительства. При этом в ходе обсуждения они приняли решение о расширении территории, выделенной под строительство мегасайенс-установки, за счет присоединения к ней еще одного земельного участка.

«При проработке размещения всех объектов этого большого комплекса оказалось, что того участка, который был запланирован и обозначен в задании на проектирование, оказалось недостаточно. Но, к счастью, за это время из фондов Кольцово был дополнительно передан участок», — пояснил Бухтияров.

Он отметил, что расширении территории потребует корректировки технического задания, однако выразил надежду, что эта работа будет проведена достаточно оперативно. По словам Бухтиярова, в ближайшее время проект вынесут на окончательное утверждение.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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