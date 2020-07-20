Российские ученые научились оценивать состояние растений на расстоянии

Сотрудники Нижегородского государственного университета имени Лобачевского разработали систему, которая позволит на расстоянии оценивать состояние растений. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Разработка российских ученых представляет собой две цифровые камеры, оборудованные интерференционными фильтрами, которые отражают одну и пропускает другую часть спектра падающего излучения. Их можно будет использовать в теплицах и на больших пространствах, чтобы определять недостающие растениям компоненты или фиксировать развитие болезней на начальных стадиях.

«Метод позволяет продиагностировать стрессовый фотосинтетический ответ растений на действие неблагоприятных факторов. Уникальность предложенного метода заключается в том, что он выявляет проблемы на ранних стадиях — до того, когда это сможет самостоятельно сделать человек», — пояснил руководитель исследования Владимир Сухов.

По его словам, в настоящее время уже готов стационарный вариант прототипа, в ближайшем будущем появится передвижная система. В дальнейшем специалисты надеются внедрить разработку на агропромышленных предприятиях и в сельскохозяйственных структурах.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.