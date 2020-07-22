Больницы Нижегородской области получат новое оборудование

В Нижегородской области пять первичных сосудистых отделений больниц получат 95 единиц нового оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора российского региона.

«В национальном проекте "Здравоохранение" борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов. Нижегородская область не исключение, оснащение оборудованием проводится, чтобы ранняя диагностика и малоинвазивное вмешательство стало доступным нижегородцам, помогало врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам», — рассказал глава области Глеб Никитин.

По его словам, оборудование получат городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, Уренская, Городецкая и Лысковская ЦРБ. Им предоставят компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности и многое другое.

Ранее городская клиническая больница №11 Барнаула закупила современные плоскопанельные детекторы, позволяющие делать рентгеновские снимки в палате, не отходя от постели пациента. Один комплект оборудования стоит 2,3 миллиона рублей, всего приобрели три таких аппарата и планируют закупать еще.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.