На оснащение детских поликлиник Дагестана потратят 5,9 миллиона рублей

В Республике Дагестан потратят 5,9 миллиона рублей на оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медучреждений, оказывающих первичную помощь. Средства выделены из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского правительства.

«Утвердить… распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на 2020 год на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь<…> Республика Дагестан — 5 908,9 тыс. рублей», — указано в документе.

В 2019 году более 30 детских поликлиник Дагестана получили новую медицинскую технику в общей сложности на 297 миллионов рублей в рамках реализации в республике федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».

В начале июля сообщалось, что городская клиническая больница №11 Барнаула закупила современные плоскопанельные детекторы, позволяющие делать рентгеновские снимки в палате, не отходя от постели пациента. Один комплект оборудования стоит 2,3 миллиона рублей, всего приобрели три таких аппарата и планируют закупать еще.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.

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