Российская больница получит оборудование на 47 миллионов рублей

Центральная городская клиническая больница Калининграда получит медицинское оборудование на общую сумму 47 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на постановление губернатора региона Антона Алиханова.

Уточняется, что для больницы закупят компьютерный томограф и автоматическую станцию для выделения нуклеиновых кислот. Также средства будут потрачены на установку аппаратов, ввод в эксплуатацию, обучение персонала для работы с ними и их обслуживание. Поставка оборудования ожидается до 1 ноября 2020 года.

Сейчас Центральная городская клиническая больница Калининграда задействована в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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