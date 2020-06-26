В России переоснастили 175 онкобольниц

Минздрав России в 2019 году переоснастил 175 медицинских учреждений, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, за год указанные больницы получили более 4,4 тысячи единиц медицинского оборудования. Кроме того, в 58 регионах России была организована работа 141 центра амбулаторной онкологической помощи.

Также, отметил министр, в стране наблюдается рост доступности химиотерапии. «Лишь за один год кратность курсов химиотерапии на одного пациента возросла в 4,1 раза с 1,2 курсов в январе 2019 года до 4,9 курсов в декабре 2019 года», — уточнил Мурашко.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных целей нацпроекта «Здравоохранение». За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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