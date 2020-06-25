В Кузбассе выделили сотни миллионов рублей на лечение людей с болезнями сердца

В Кемеровской области выделили дополнительно 400 миллионов рублей на высокотехнологичное лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает 10 канал со ссылкой на пресс-службу администрации правительства региона.

Это позволит до конца текущего года провести пациентам в Кузбассе со стенокардией и острым инфарктом миокарда дополнительно более 1500 малоинвазивных операций с использованием ангиографов.

«Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" удалось значительно обновить оборудование в клиниках Кузбасса, в том числе купить новые ангиографы. Сейчас в регионе уже 10 ангиографов. Правительство Кузбасса со своей стороны выделяет средства на лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнул губернатор области Сергей Цивилев.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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