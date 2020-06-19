В России борьбу с коронавирусом захотели сделать отдельной частью нацпроектов

Борьбу с инфекционными заболеваниями, такими как коронавирус, захотели сделать отдельной частью национальных проектов, включив ее в нацпроект «Здравоохранение». Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Мурашко пояснил, что Минздрав уже занимается разработкой нового проекта. «Это сегодня фактически уже ложится в документы», — добавил министр.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что система здравоохранения в России эффективнее, чем в США. По его словам, это стало видно на фоне пандемии коронавируса. Он добавил, что помощь жителям Соединенных Штатов оказывалась хуже, чем россиянам, так как многие из американцев не могли оплатить медицинские услуги.

С начала пандемии в России выявили 569 063 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Умерли 7841 человек, выздоровели 324 406.

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