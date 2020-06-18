Голикова назвала способ избежать вторую волну коронавируса в России

Второй волны коронавируса в России может не произойти, если соблюдать меры профилактики. Такой способ избежать ее назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Голикова добавила, что делать какие-то предположения сейчас — «дело неблагодарное». По ее словам, все усилия направлены на борьбу с первой волной заражений, и цифры снижаются.

Она также заявила, что те, кто говорят о второй волне, предполагают сезонные инфекции, но уточнила, что среди них будет циркулировать корноавирус.

15 июня вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России на 100 процентов вероятна, она пройдет осенью 2020 года. Он также призвал подумать о первой волне, которая пока не прошла, и призвал не снижать борьбу с инфекцией. Альштейн добавил, что если уровень борьбы снизится, нормального прекращения волны не будет, особенно в регионах, где снижение заражаемости не такое выразительное, как в Москве.

На 18 июня в России выявлен 561 091 случай коронавируса, зафиксировано 7060 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

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