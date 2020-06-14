Академик РАН не исключил мутацию коронавируса в более агрессивные формы

Коронавирус постоянно мутирует, и не исключено, что он перейдет в более агрессивные формы. Таким мнением в беседе с «Парламентской газетой» поделился академик РАН, профессор Михаил Пальцев.

«Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы инфекции», — пояснил эксперт. По его словам, в связи с этим необходимо создать вакцину, направленную именно на основу COVID-19, на РНК, а не на белковый рецептор.

Собеседник издания также рассказал, что коронавирус мутирует по двум причинам — из-за постепенной выработки коллективного иммунитета и ввиду природных условий, в частности жаркого лета, когда у населения снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями.

9 июня академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков предположил, что третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер. По его словам, сейчас в России идет формирование концепции по борьбе с распространением нового вируса.

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