Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса

Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер. Такую оценку дал академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в России идет формирование концепции по борьбе с распространением нового вируса. «Конечно, вторая волна будет. Дело все в том, что это естественное течение любой вирусной инфекции», — уточнил медик.

Он отметил, что обычно вирусные инфекции протекают волнообразно. При этом течение второй волны коронавируса зависит не только от характера вируса, но и от действий человека. Остальные волны могут оказаться малозаметными, если сейчас принимать правильные решения. «Может быть, они будут где-то в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ», — добавил Беленков.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ Управделами президента Екатерина Трифонова уточнила, что вторая волна коронавируса будет связана с возвращением человека к привычному образу жизни и отменой ограничений, а также с погодой. Она добавила, что интенсивность второй волны, скорее всего, будет ниже первой, поскольку у некоторых уже сформировался иммунитет.

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов говорил, что после эпидемии ношение маски войдет в привычку, особенно в сезон гриппа и других вирусных инфекций.

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