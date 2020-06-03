После окончания эпидемии ношение маски войдет в привычку

Население планеты будет продолжать носить медицинские маски даже после окончания эпидемии коронавируса, это станет привычкой во время сезонных всплесков респираторных заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

По его словам, люди еще очень долго будут использовать средства защиты в общественных местах, они станут элементом культуры и социального дистанцирования. Во многих странах еще до пандемии граждане надевали маски, если плохо себя чувствовали и не хотели заразить окружающих.

Семенов выразил надежду, что медицинские маски войдут в обиход, особенно в сезоны гриппа и других вирусных инфекций. «А что касается масочного режима, то я надеюсь, что к июлю месяцу, примерно к 15 июля, мы справимся», — добавил он.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву подготовиться к возможной второй волне коронавируса в стране и сохранить резерв коечного фонда.

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