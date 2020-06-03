Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Тотальная вакцинация граждан от коронавируса не будет проводиться. Об этом в интервью с телеканалом «Звезда» рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

По его словам, после появления вакцины от COVID-19 в первую очередь ее предоставят россиянам из группы риска по медицинским показаниям. «Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — подчеркнул Онищенко.

В ходе того же интервью дал совет выезжающим за границу россиянам. Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. При наличии иммунитета, по словам медика, можно ехать в любую страну. А вот если его нет — лучше воздержаться от поездок.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!