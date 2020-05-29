Россиянам назвали повод не носить маску

Отказаться от ношения медицинской маски можно, если есть возможность соблюдать социальное дистанцирование. Такой повод назвал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, сообщает РИА Новости.

«В некоторых случаях, безусловно, маски можно не носить», — сказал медик. Конкретных примеров он не привел.

Малышев добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране уже относительна спокойная, пик заболеваемости пройден.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко указал на опасность заражения коронавирусом в подъездах. Он посоветовал надевать маски и перчатки непосредственно перед выходом из квартиры.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин перечислил способы избежать инфицирования в общественных местах. Он предложил отказаться от покупки напитков и попкорна в кинотеатрах, соблюдать дистанцию и следить за чистотой тренажеров в спортзале, быть предельно осторожными в магазинах косметики.

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