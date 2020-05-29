Россия
 
Последние новости
Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Ростуризм оценил возможность возобновления поездок за границу летом
Россияне массово бросились искать билеты в отпуск в изоляции
Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали за 146 тысяч долларов
Младенца напоили черепашьей кровью для профилактики коронавируса и погубили его
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Новости партнеров

Жителям Подмосковья начнут бесплатно раздавать маски

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michael Sohn / AP

В Московской области начнут бесплатно раздавать защитные маски. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

Данная мера коснется некоторых категорий граждан. Так, каждой малообеспеченной семье на безвозмездной основе предоставят по 20 масок. Также по шесть масок полагается каждому неработающему пенсионеру.

По заявлению губернатора, маски будут вручены до 20 июня. Каким образом можно будет их получить, не уточняется.

28 мая Воробьев сообщил, что в регионе производятся около трех миллионов медицинских масок в сутки. По его словам, в последнее время в регионе открылось 11 предприятий по их производству, и сейчас стоит задача «радикально снизить цену». Он отметил, что маска останется обязательным атрибутом до появления вакцины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Подмосковья озаботились ценами на маски
В Подмосковье начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах
В Подмосковье нарушивших самоизоляцию жителей привлекут к работам в больницах
Другие материалы рубрики
Россия09:0028 мая

Голландский экспресс

Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
02:16Сегодня

Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции

01:34Сегодня

Российский мальчик погиб после игры с огнем и канистрой бензина

01:11Сегодня

Жителям Подмосковья разрешили посещать кладбища

Россия00:0227 мая

«Ситуация шока прошла»

Чему самоизоляция научит россиян и какой будет страна после коронавируса. Объясняет психолог
00:46Сегодня

В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции

23:1128 мая

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

22:4328 мая

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

Россия00:0426 мая

«Скинул в личку член. Пошутил, что в научных целях»

Студентки МГУ обвинили педагогов в домогательствах. Чем закончится скандал в главном вузе России?
22:2228 мая

Названо предположительное время открытия столичного общепита

22:1228 мая

В Подмосковье заработали закрытые из-за коронавируса библиотеки

21:5128 мая

В Подмосковье продлили часть ограничений

Россия
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?
Голландский экспресс
Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
Он десять лет правил регионом, но разозлил россиян своими поступками и потерял доверие президента
«Ситуация шока прошла»
Чему самоизоляция научит россиян и какой будет страна после коронавируса. Объясняет психолог
Все материалы
Мир
Китайский репетитор получил несколько лет тюрьмы за домогательства до детей
People gather near the Minneapolis Police third precinct after a white police officer was caught on a bystander's video pressing his knee into the neck of African-American man George Floyd, who later died at a hospital, in Minneapolis, Minnesota, U.S. May 27, 2020. REUTERS/Eric Miller - RC2EXG9954GAАмериканцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы
Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах
Бунтующие из-за смерти чернокожего напали на женщину в инвалидном кресле
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Продавцы с коронавирусного рынка в Ухане снова занялись торговлей
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Россия останется без популярного автомобильного бренда
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей
Эксперты обвинили Саудовскую Аравию в обрушении цен на нефть
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Неизвестные устроили перестрелку в Москве
Десятки выстрелов, погоня и раненые: что известно о стрельбе в столице
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Назван самый популярный смартфон в мире
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Россия начала производство космического корабля «Арго»
«Мы все ближе к катастрофе»
 
Все материалы
Спорт
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Боец UFC прикрылась пеной в ванной и возмутила фанатов
Михаил Татаринов«Я человека зарезал»
Советский хоккеист был чемпионом мира, но погубил карьеру в НХЛ, начал пить и оказался за решеткой
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
«На входе раздают бонусы без депозита»
Бездепозитные бонусы за регистрацию — хит 2020-го. Разбираем фрибеты новым клиентам с БК Olimp.bet
Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Вышедших поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста задержали
«Люди просто боятся»
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи о коронавирусе, вреде 5G и чипировании Биллом Гейтсом
Детское шоу про распятие Христа и «заслуженную смерть» осудили за жестокость
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД
Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда
Все материалы
Ценности
Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе
Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Ким Кардашьян показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Пес с аномально длинным носом стал интернет-звездой
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Выявлены рискующие заразиться коронавирусом от человека животные
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Собака пожевала листья популярного домашнего растения и умерла
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Четырехлетний вундеркинд научился писать на трех языках
Все материалы
Nissan рассказал о новинках для России
9 необычных внедорожников, которые продаются в России
Что можно купить в стране, где дорог меньше, чем направлений
Nissan объявил о масштабной реструктуризации
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
Глава спортивного подразделения BMW показал обновленный седан M5
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Первый гибрид Lamborghini стал конструктором Lego
Все материалы
Дом
В мире резко вырос спрос на курортное жилье
Россиянин копал колодец и оказался замурован
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
В России муж и жена украли миллиард рублей при строительстве дома
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Россию наводнят сотни тысяч безработных строителей
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российских выпускников привлекут к научным исследованиям
Найден способ стабилизировать российскую экономику
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском регионе появится Фонд микрозаймов для МСП
Все материалы