Жителям Подмосковья начнут бесплатно раздавать маски

В Московской области начнут бесплатно раздавать защитные маски. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

Данная мера коснется некоторых категорий граждан. Так, каждой малообеспеченной семье на безвозмездной основе предоставят по 20 масок. Также по шесть масок полагается каждому неработающему пенсионеру.

По заявлению губернатора, маски будут вручены до 20 июня. Каким образом можно будет их получить, не уточняется.

28 мая Воробьев сообщил, что в регионе производятся около трех миллионов медицинских масок в сутки. По его словам, в последнее время в регионе открылось 11 предприятий по их производству, и сейчас стоит задача «радикально снизить цену». Он отметил, что маска останется обязательным атрибутом до появления вакцины.

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