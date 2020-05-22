В Подмосковье начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

Жителей Московской области начнут штрафовать за появление в общественных местах без маски. Об ужесточении масочного режима в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор региона Андрей Воробьев, передает ТАСС.

Он пояснил, что ранее требование носить маску было «строго рекомендательной нормой», нарушителям грозило лишь замечание.

Также Воробьев уточнил, что отмена в Подмосковье цифровых пропусков позволяет передвигаться по улицам, но «массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено».

Ранее сообщалось, что с 23 мая в Московской области отменяется режим цифровых пропусков. Воробьев подчеркнул, что при поездке в Москву иметь пропуск по-прежнему необходимо, так как там все меры сохраняются.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Московской области на 22 мая составило 31 807. За весь период зафиксированы 312 летальных исходов, побороли инфекцию 4699 человек. В Москве заразились 158 207 человек. Выздоровели 43 582 человека, умерли — 1867.

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