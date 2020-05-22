В Подмосковье отменят цифровые пропуска

В Московской области с 23 мая отменяют режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что при поездке в Москву иметь пропуск по-прежнему необходимо, так как там все меры сохраняются.

Мэр пояснил, что до 27 мая в столичном транспорте еще будут действовать ранее выданные жителям области пропуска. А уже со среды необходимо будет оформить новое разрешение на сайте mos.ru.

Воробьев отметил важность системы цифровых пропусков, подчеркнув, что она позволила избежать негативного сценария развития и распространения инфекции. Мэр Подмосковья поблагодарил жителей за проявленную ответственность и призвал всех продолжать носить защитные маски и перчатки в общественных местах, чтобы не подвергать угрозе не только свое здровье, но и окружающих.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Московской области на 22 мая составило 31 807. За весь период зафиксированы 312 летальных исходов, побороли инфекцию 4 699 человек. В Москве заразились 158 207 человек. Выздоровели 43 582 человека, умерли — 1 867.

В России зафиксировано 326 448 случаев заражения в 85 регионах.

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