В России начался набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании отечественной вакцины от коронавируса. Об этом говорится в официальной группе института во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что за участие в испытаниях положена денежная компенсация. Также граждане будут застрахованы от возможных рисков.

Поучаствовать в эксперименте могу взрослые здоровые россияне, которые не были носителями коронавирусной инфекции. У человека не должно быть вредных привычек, психических расстройств, хронических заболеваний в фазе обострения. Женщины не могут быть добровольцами в случае беременности или кормления грудью.

Перед началом испытаний граждане пройдут скрининговое обследование. Сроки проведения исследования и размер выплат будут известны позже.

Ранее сообщалось, что российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили разработанную ими вакцину на себе и заявили об успехе. Негативных и побочных эффектов после прививки они не выявили. Официальные испытания на добровольцах можно будет начать после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава.

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