В Подмосковье нарушивших самоизоляцию жителей привлекут к работам в больницах

В Подмосковье нарушителей самоизоляции, организовавших массовые мероприятия в области, помимо вынесения штрафов будут привлекать к обязательным работам в городских больницах до 100 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, передает РИА Новости.

Работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку лекарств, продуктов и других грузов.

Суд признал виновными уже несколько россиян. Один из них занялся с друзьями спортом в Красногорске, другой — устроил развлекательное мероприятие возле торгового центра в Химках. Нарушения также обнаружили в Солнечногорске, Подольске и Электоргорске, а также Богородском городском округе.

Ранее в Москве семейной паре выписали 11 штрафов на 44 тысячи рублей за нарушение самоизоляции. По их словам, они не выходили из дома в течение месяца, а «гуляли» и фотографировались на балконе. Похожий случай произошел с другим россиянином, который находился дома на карантине и отчитывался о соблюдении режима в приложении «Социальный мониторинг». С 10 мая он получил шесть штрафов на 24 тысячи рублей.

По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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